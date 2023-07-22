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رياضة

مونديال السيدات: المنتخب الأميركي يتجاوز نظيره الفيتنامي

Lebanon 24
22-07-2023 | 03:30
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فاز المنتخب الأميركي لكرة القدم للسيدات، على نظيره الفيتنامي بثلاثية نظيفة، في أولى مبارياته ضمن منافسات كأس العالم للسيدات المقامة بأستراليا ونيوزلندا.
وجاء فوز حاملات لقبي النسختين الماضيتين، بعد أداء متميز من اللاعبة، صوفيا سميث التي سجلت هدفين، وقدمت تمريرة حاسمة في ظهورها الأول في كأس العالم للسيدات، فيما سجلت القائدة ليندسي هوران، الهدف الثالث والأخير.
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وبالمقابل لم تنجح الفيتناميات اللواتي يشاركن للمرة الأولى في المونديال، من تهديد مرمى الخصم، حيث لم تتح لهن أي فرصة طيلة المباراة، وبقيت شباك الأميركيات نظيفة.

ويواجه المنتخب الأميركي النسوي في حملة الدفاع عن لقبه، منتخبي البرتغال وهولندا، وصيف النسخة الماضية، واللذان يتقابلان في المباراة الثانية للمجموعة الخامسة، غدا الأحد.

وانطلقت منافسات النسخة التاسعة لمونديال السيدات بكل من أستراليا ونيوزيلندا، الخميس الماضي، وتستمر فعالياتها حتى 20 أغسطس، بمشاركة 32 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة التي انطلقت عام 1991. (الحرة)
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