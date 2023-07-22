الكشف عن موعد تقديم مبابي في "ريال مدريد"... هل اقتربت "الصفقة الحلم"؟



لم يستسلم "باريس سان جيرمان أمام"رغبة" كيليان مبابي نجم الفريق، في الرحيل بنهاية عقده في حزيران 2024، اذ تقدّم النادي الفرنسي بعرض مذهل من أجل إقناع لاعبه بالبقاء مع النادي، وعدم الرحيل عن حديقة الأمراء.

Advertisement ويفضّل اللاعب البقاء للموسم المقبل قبل الرحيل بالمجان بعد نهاية عقده، وهو الأمر الذي يرفضه باريس، الذي أكدّ للفرنسي أن عليه التجديد أو الرحيل هذا الصيف.



وفجّرت صحيفة "ديفنسا سنترال" الإسبانية مفاجأة، بأن ملاّك"بي إس جي"، يجهّزون عقداً مدى الحياة لمبابي. لم يستسلم "باريس سان جيرمان أمام"رغبة" كيليان مبابي نجم الفريق، في الرحيل بنهاية عقده في حزيران 2024، اذ تقدّم النادي الفرنسي بعرض مذهل من أجل إقناع لاعبه بالبقاء مع النادي، وعدم الرحيل عن حديقة الأمراء.ويفضّل اللاعب البقاء للموسم المقبل قبل الرحيل بالمجان بعد نهاية عقده، وهو الأمر الذي يرفضه باريس، الذي أكدّ للفرنسي أن عليه التجديد أو الرحيل هذا الصيف.وفجّرت صحيفة "ديفنسا سنترال" الإسبانية مفاجأة، بأن ملاّك"بي إس جي"، يجهّزون عقداً مدى الحياة لمبابي.

كذلك، أكدت شبكة "Defensa Central" أن باريس تقدم بعرض خيالي لإقناع مبابي بالبقاء، حيث وصلت مدّته إلى 10 سنوات بقيمة مليار يورو.

وستكون هذه الخطوة بمثابة العقد الأبدي لإنهاء الجدل تماماً حول مستقبل اللاعب، حتى بلوغه من العمر 34 سنة، في مقابل الحصول على الأجر الأعلى في التاريخ. ولكن ليس لدى مبابي ما يقرّره، لأنه فعل ذلك بالفعل منذ أكثر من شهر، بعدما أعلن بوضوح عن نيّته عدم التجديد.



ومنح ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي، مهلة لمبابي كي يردّ على عروض النادي الباريسي. وأكدّ ناصر أن عليه "اتخاذ قرار في غضون عشرة أيام" معتبراً أنه "لا أحد فوق المؤسسة"، وأن "أي شخص لا يريد الاستمرار في النادي يجب أن يغادر".



ومن غير الواضح إمكانية قبول مبابي لهذا العرض "الخرافي" الذي قدّمه باريس له، لأن المال ليس أولويّته الوحيدة، اذ يحلم اللاعب بالحصول على فرصة اللعب لـ "ريال مدريد"، وهذا العقد الأبدي سينهي "الصفقة الحلم" تماماً.

في المقابل، كشفت تقارير إسبانية عن تحديد موعد الإعلان عن صفقة انتقال كيليان مبابي إلى صفوف "ريال مدريد"، من "باريس سان جيرمان".



وبحسب الصحفي مانو سانز في تصريحات مع "آس" الإسبانية، يتردّد في أروقة النادي "الملكي"، أن التقديم الرسمي للنجم الفرنسي كلاعب للفريق الإسباني، سيكون بالثالث من شهر آب المقبل.

وأكدّ الصحفي سانز أن الأنباء لا تأتي من رئيس النادي المدريدي فلورنتينو بيريز، أو خوسيه أنخيل سانشيز المدير التنفيذي، ولكن المعلومات متداولة ضمن العاملين بالنادي.

يذكر أن مبابي عاد للتدريبات الخاصة ب"باريس سان جيرمان" في الساعات الماضية، وشوهد يتدرّب بشكل منفرد مع أخيه إيثان. وبحسب "إل شيرينغيتو"، تجاهل رئيس النادي الفرنسي ناصر الخليفي التواصل معه ومصافحته، رغم مصافحة بقية اللاعبين.

كما تكهّن البرنامج بأن كيليان مبابي قد لا يسافر مع "بي إس جي" في جولته الصيفية باليابان، وبرّر بأن الإدارة الباريسية تنتظر الرد النهائي من النجم الفرنسي، بشأن المهلة التي منحها له الخليفي، لتجديد عقده.