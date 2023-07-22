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رياضة

عرض ضخم لأنشيلوتي من الدوري السعودي

Lebanon 24
22-07-2023 | 06:50
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تلقى الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، عرضًا ضخمًا للعمل في دوري روشن السعودي للمحترفين.

ووفقا لصحيفة "آس"، فقد تلقى أنشيلوتي، مكالمة مؤخرًا من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، من أجل إقناعه بالعمل في دوري روشن.
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وأشارت إلى أن أحد ممثلي الصندوق، قدم عرضا ضخما للمدرب الإيطالي لتدريب فريق سعودي، لكن أنشيلوتي رد على المكالمة بحسن خلقه المعتاد، رافضا العرض تمامًا.

وكشفت الصحيفة أن وضوح الرد الخاص بأنشيلوتي، لم يترك المجال أمام المسئول السعودي لتقديم عرض جديد.

وأوضحت أن أنشيلوتي أثبت أنه يحقق حلمه الآن بقيادة ريال مدريد، وأن الأموال لن تكون سببًا في تغيير مصيره. (كووورة)
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