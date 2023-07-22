في أول ظهور له بقميص إنتر ميامي.. ميسي يعلق على هدفه القاتل

خاض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أول مباراة رسمية له بقميص فريقه الجديد إنتر ميامي الأميركي، وقاده إلى تحقيق فوز قاتل على كروز آزول المكسيكي فجر اليوم السبت بكأس الرابطة.



واقتنص ميسي هدف الفوز للفريق الأميركي في الوقت القاتل عند الدقيقة 94 من زمن اللقاء، بتسديدة من ركلة ثابتة، ليبهر جماهير إنتر ميامي وعشاقه.

وقال ميسي عقب المباراة عبر منصة "آبل تي في": "أولا اسمحوا لي أن أهدي هذا الفوز لزميلي إيان فراي الذي كان يعاني في غرف الملابس من الإصابة التي تعرض لها، لقد عاد بعد إصابتين خطيرتين، واليوم لسوء الحظ تعرض للإصابة مرة أخرى".



وعن هدفه القاتل من ركلة ثابتة رائعة داخل شباك كروز آزول، قال النجم الأرجنتيني ليونيل: "ركزت نظري على المرمى فقط، وأدركت أنه يتعين عليّ هز الشباك، لأنها آخر هجمة في المباراة، ولا نريد اللجوء لركلات الترجيح".



وأضاف ميسي: "حققنا انتصارا مهما، لأنه جاء ضمن بطولة جديدة، ستمنح الفريق ثقة وتدفعه للأمام". (روسيا اليوم)