Advertisement

رياضة

في أول ظهور له بقميص إنتر ميامي.. ميسي يعلق على هدفه القاتل

Lebanon 24
22-07-2023 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1090073-638256387995000144.jpg
Doc-P-1090073-638256387995000144.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
خاض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أول مباراة رسمية له بقميص فريقه الجديد إنتر ميامي الأميركي، وقاده إلى تحقيق فوز قاتل على كروز آزول المكسيكي فجر اليوم السبت بكأس الرابطة.

واقتنص ميسي هدف الفوز للفريق الأميركي في الوقت القاتل عند الدقيقة 94 من زمن اللقاء، بتسديدة من ركلة ثابتة، ليبهر جماهير إنتر ميامي وعشاقه.
 
وقال ميسي عقب المباراة عبر منصة "آبل تي في": "أولا اسمحوا لي أن أهدي هذا الفوز لزميلي إيان فراي الذي كان يعاني في غرف الملابس من الإصابة التي تعرض لها، لقد عاد بعد إصابتين خطيرتين، واليوم لسوء الحظ تعرض للإصابة مرة أخرى".

وعن هدفه القاتل من ركلة ثابتة رائعة داخل شباك كروز آزول، قال النجم الأرجنتيني ليونيل: "ركزت نظري على المرمى فقط، وأدركت أنه يتعين عليّ هز الشباك، لأنها آخر هجمة في المباراة، ولا نريد اللجوء لركلات الترجيح".

وأضاف ميسي: "حققنا انتصارا مهما، لأنه جاء ضمن بطولة جديدة، ستمنح الفريق ثقة وتدفعه للأمام". (روسيا اليوم) 
 
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:56 | 2023-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:08 | 2023-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:22 | 2023-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:54 | 2023-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2023-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
11:20 | 2023-07-22
09:50 | 2023-07-22
08:53 | 2023-07-22
08:30 | 2023-07-22
07:31 | 2023-07-22
06:50 | 2023-07-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website