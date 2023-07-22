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رياضة

إبراهيموفيتش لمبابي: لن تكون أكبر من الفريق

Lebanon 24
22-07-2023 | 09:50
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هاجم النجم السويدي المعتزل حديثا، زلاتان إبراهيموفيتش، النجم الفرنسي كيليان مبابي، وقراره بعدم التجديد مع باريس سان جرمان الفرنسي.

وأعلن مبابي مؤخرا عدم رغبته في التجديد مع النادي الفرنسي، مما يعني أن الموسم المقبل هو عامه الأخير مع الفريق، وسيرحل بعدها بالمجان.
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وفي حديث مع محطة "+ canal"، قال إبراهيموفيتش: "هل اتخذ مبابي القرار الصحيح لتمديد عقده مع باريس سان جيرمان؟ لا".
 
وأضاف الهداف السويدي: "لقد وضع نفسه في موقف يكون فيه أهم من النادي، لكنك لن تكون أبدا أكبر من النادي".

وتابع قائلاً: "عندما يكون اللاعب صغير السن قويا وموهوبا، يمكنه بسهولة كسب المال الوفير. لذلك أصبح والديه محامين ووكلاء ومدربين. هذه العائلة تتحول من حالة إلى حالة أخرى تماما. وهذه هي المشكلة. في تلك اللحظات تفقد الانضباط الذاتي وتنسى هويتك".

وختم بالقول: "اليوم، مع هذا الجيل الجديد، الآباء، الأب والأم، كل من يرتبط باللاعب، يعتقدون أنهم أصبحوا نجوما. يتحدثون في الصحف.. لكن يجب أن يصمتوا. الأمر كله متروك لابنك كي يعمل بانضباط". (سكاي نيوز عربية) 
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