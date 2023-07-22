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رياضة

إنجاز مصري كبير في بطولة العالم للإسكواش للناشئين

Lebanon 24
22-07-2023 | 23:00
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تأهل المصريان، محمد زكريا، وأمينة عرفي، إلى الدور النهائي لبطولة العالم للناشئين في لعبة الإسكواش الجارية فعالياتها في أستراليا.

وتأهل زكريا بفوزه فى الدور نصف النهائى، على مواطنه، سلمان خليل، بنتيجة 3-0، بينما جاء تفصيل نتائج الأشواط  كما يلي: 11-7، 11-6، 11-6.
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بدورها، تأهلت عرفي لنهائي الفتيات، وهي حاملة اللقب العالمي في النسخة الأخيرة للبطولة، وفق صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

من جانبها، تحصلت فيروز أبو الخير على الميدالية البرونزية بعد فشلها في بلوغ النهائي أمام الماليزية إيرا أزمان بنتيجة 3-0.
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