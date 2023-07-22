جائزة المجر الكبرى: هاميلتون ينطلق من المركز الأول للمرة الاولى منذ 2021

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ينطلق البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، من المركز الأول للمرة الأولى منذ نهاية العام 2021، بعد أن خطف الصدارة في تصفيات جائزة المجر الكبرى، المرحلة الحادية عشرة من في بطولة العالم للفورمولا، السبت على حلبة هانغارورينغوحل بطل العالم في الموسمين الأخيرين ومتصدر ترتيب السائقين في الموسم الحالي الهولندي ماكس فيرستابن في المركز الثاني أمام سائق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس.وخطف هاميلتون الصدارة من سائق ريد بول في الخروج الأخير على الحلبة محققًا 1:16.609 دقيقة مقابل 1:16.612 د للهولندي.وقال السائق الباحث عن فوز أول في البطولة منذ سباق السعودية 2021 "كان عاماً ونصف مجنونًا، لقد خسرت صوتي من كثرة الصراخ (بعد تصدر التصفيات). لم أتوقع أن أنافس على المركز الأول ولكني قدمت كل شيء".