استبعاد مبابي من معسكر باريس.. وتحرك سعودي لكسر كل الأرقام القياسية

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يبدأ باريس سان جرمان، بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، السبت، جولته الاستعدادية للموسم القادم، من دون نجمه كيليان مبابي، ولم يكشف نادي العاصمة الفرنسية سبب استبعاده.وغياب مبابي عن هذه الجولة الاستعدادية، جاء وسط الحديث عن خلاف مع إدارة باريس سان جيرمان، بشأن عقده الذي ينتهي في صيف 2024.ولا يزال مبابي، بطل مونديال 2018 ووصيف مونديال 2022 الذي توج فيه هدافاً، محط الأنظار بسبب الغموض حول مستقبله، إذ ينتهي عقده في يونيو 2024، ما يعني أنه سيصبح حينها لاعبا حرا للانتقال إلى أي نادٍ آخر من دون أي مقابل يحصل عليه ناديه.لكن النادي الباريسي لن يقبل برحيله مجانا، وفق تقارير متطابقة، حيث طلب منه التوقيع على عقد جديد أو الرحيل هذا الصيف.ويعتقد باريس سان جيرمان أن مبابي يخطط للانضمام إلى ريال مدريد الإسباني مجانا في غضون عام، عند نهاية عقده، بحيث يحصل على مكافأة إكمال العقد الضخمة من النادي الفرنسي، ثم يحصل على مكافأة أخرى من ريال مدريد عند القدوم إليه مجانا في الصيف القادم.والنادي منفتح على أي عرض، وفق صحيفة "ليكيب" الفرنسية، ما يعني أن مجموعة متنوعة من الأندية يمكنها التفاوض على صفقة ضم المهاجم، وهذا يشمل حتى نادي الهلال السعودي، وهو نفس الفريق الذي عرض على ليونيل ميسي عقدًا يزيد عن مليار دولار.في هذا الصدد، قال موقع "ذا أتلانتيك" الجمعة، أن مبابي "كان محل اهتمام مبدئي" من قبل نواد تنشط في الدوري السعودي "لكن لا يوجد مؤشر حالي على أن المهاجم مهتم بالتوقيع مع أي ناد آخر غير مدريد".وقال الموقع إن السعودية مهتمة بصفقة مبابي، حيث يقترح مشروع ضمه المدعوم من الدولة دفع مبالغ قياسية هذا الصيف "لانتزاع مبابي من أوروبا".وتابع "مع ذلك، يدرك باريس سان جيرمان، في هذه المرحلة على الأقل، أن مبابي لم يظهر أي ميل سوى لريال مدريد".موقع "فوربيس" قال من جانبه إن باريس سان جيرمان سيتلقى عرضا من السعودية "من شأنه أن يحطم الرقم القياسي العالمي للانتقالات الذي ُسجل عند التعاقد مع نيمار من نادي برشلونة في عام 2017".لكن موقع صحيفة "ماركا" الإسبانية قال في تقرير بالخصوص إن "كل الطرق تؤدي بالفرنسي نحو ملعب سانتياغو برنابيو.. علينا الانتظار حتى يتحقق ذلك".واستأنف مبابي واللاعبون الدوليون الذين نشطوا مع منتخباتهم في حزيران، التدريبات مع سان جيرمان، الاثنين الماضي، وذلك بعد أسبوع من عودة زملائهم للفريق الذي خسر هذا الصيف نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي المنتقل إلى إنتر ميامي الأميركي.وتضمنت اللائحة التي أعلنها سان جيرمان للمعسكر التدريبي، التي سبقها الفوز على لوهافر 2-صفر الجمعة في لقاء دخل فيه مبابي بديلاً وسجل الهدف الثاني في الثواني الأخيرة، اسم شقيقه الأصغر إيثان (16 عاماً) الذي لعب بجانبه في ذاك اللقاء.يذكر أن مبابي أعلن عن رغبته بعدم تفعيل بند تمديد عقده مع سان جيرمان، بينما رجحت تقارير عديدة قربه من ريال مدريد.وكان رئيس نادي باريس سان جيرمان، القطري، ناصر الخليفي، قال عند تقديم المدرب الجديد للفريق، الإسباني، لويس إنريكي، إن "كيليان لا يمكنه المغادرة مجانا" وحدد 31 تموز موعداً نهائياً لاتخاذ القرار.