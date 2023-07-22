فيروس يضرب لاعبي برشلونة ويلغي مباراة يوفنتوس

قرر نادي برشلونة الإسباني، إلغاء المباراة التحضيرية التي كان من المقرر أن تجمعه بفريق يوفنتوس الإيطالي بكاليفورنيا في الولايات المتحدة، بسبب مرض عدد من لاعبيه.



وأصدر برشلونة بيانا قبل ساعات من المباراة الودية التي كان من المقرر إجراؤها على ملعب ليفي، في سانتا كلارا بكاليفورنيا، قال فيه إن "عددا من لاعبي الفريق يعانون من التهاب فيروسي في المعدة والأمعاء".

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ويخوض فريق تشافي هيرنانديز عدة مباريات تحضيرية، منها ضد أرسنال الإنكليزي في لوس أنجلوس، الأربعاء، وضد ريال مدريد في دالاس في 29 تموز.



ومن المقرر أن يلعب أيضا ضد ميلان الإيطالي في لاس فيغاس في الأول من آب المقبل.