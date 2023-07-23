Advertisement

رياضة

تسريب رسالة "باريس سان جيرمان" لمبابي: ساعدناك وعائلتك منذ مراهقتك

Lebanon 24
23-07-2023 | 00:20
A-
A+
Doc-P-1090192-638256939756859826.png
Doc-P-1090192-638256939756859826.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عبر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن استيائه تجاه أفعال نجمه كيليان مبابي الفترة الماضية منذ كشف عن عدم نيته تجديد عقده مع بطل الدوري الفرنسي.

وكان باريس سان جيرمان استبعد مبابي يوم الجمعة من قائمته المغادرة إلى اليابان في جولة آسيوية تحضيرية يواجه فيها أندية النصر السعودي وسيريزو أوساكا الياباني وإنتر ميلان الإيطالي وتشونبوك الكوري الجنوبي.
Advertisement

ونشرت إذاعة "مونتي كارلو" الفرنسية الشهيرة تسريبا لرسالة النادي الباريسي عندما رد على رسالة مبابي السابقة: "من الضروري أن نتذكر أن نقاشاتنا في عام 2022 كانت دائمًا تتمثل في رؤيتك مستمراً مع باريس سان جيرمان، العائلة التي فعلت المستحيل لمهنتك لسنوات عديدة وسمحت لنا عند الاتفاق معك بالرد إيجابياً على طلب الانتقال. في 21 أيار 2022 في حديقة الأمراء أعلنت عن استمرارك مع الفريق إلى عام 2025" .

وأضاف التسريب: "رسالتك التي سربتها بعد عام واحد ألحقت بنا أضرارا جسيمة وهو ما يتعارض مع نقاشاتنا السابقة تحديدا لإعلان بأنك ستكون حراً في 30 حزيران 2024 وهو ما يفاقم الضرر للنادي. بالنظر لاستثمارات نادي باريس سان جيرمان فإن مستقبل مبابي لا يمكن أن يكون سوى انتقال في الفترة الحالية تمديدا لما بعد 30 حزيران 2024 والذي سبق وتم الاتفاق عليه بيننا إذ بهذه الصورة يترك جميع اللاعبين العظماء مثلك أنديتهم تاركين إرثاً دائماً وأيضا مساعدة النادي الذي ساعدك ودعم عائلتك منذ أن كنت مراهقًا".

واختتم النادي الباريسي: "يريد النادي تبرير نفسه في نافذة الانتقالات الفاشلة الشهيرة العام الماضي مع القيود التنظيمية الفرنسية والأوروبية وأن التوظيف الطموح للغاية لا يمكن إلا تحقيقه جزئيًا و هذه ظروف خارجة عن إرادتنا تماماً وعلى الرغم من ذلك حاولنا تلبية مطالبك على عكس ما كان لدينا لأي لاعب آخر. حقيقة أنك وقعت على ما يبدو خطاب عدم التجديد الخاص بك بعد أسابيع قليلة من بدء فترة الانتقالات يؤكد عدم صدق هذا الموقف. يجب أن تكون قادراً على الاجتماع معنا لتحديد الخيار الأفضل لجميع الأطراف أي التجديد لموسم 2024-2025 أو الانتقال خلال فترة الانتقالات الحالية وهي الخيارات الوحيدة لتجنب الشلل الدائم للنادي الناجم عن أفعالك الأخيرةـ وسيتواصل نائب مدير كرة القدم مع مستشاريك للاتفاق بسرعة على هذا الموعد".
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:46 | 2023-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2023-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:23 | 2023-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:54 | 2023-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:24 | 2023-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
23:00 | 2023-07-22
16:00 | 2023-07-22
16:00 | 2023-07-22
13:35 | 2023-07-22
11:00 | 2023-07-22
09:50 | 2023-07-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website