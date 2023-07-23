تسريب رسالة "باريس سان جيرمان" لمبابي: ساعدناك وعائلتك منذ مراهقتك

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عبر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن استيائه تجاه أفعال نجمه كيليان مبابي الفترة الماضية منذ كشف عن عدم نيته تجديد عقده مع بطل الدوري الفرنسي.وكان باريس سان جيرمان استبعد مبابي يوم الجمعة من قائمته المغادرة إلى اليابان في جولة آسيوية تحضيرية يواجه فيها أندية النصر السعودي وسيريزو أوساكا الياباني وإنتر ميلان الإيطالي وتشونبوك الكوري الجنوبي.ونشرت إذاعة "مونتي كارلو" الفرنسية الشهيرة تسريبا لرسالة النادي الباريسي عندما رد على رسالة مبابي السابقة: "من الضروري أن نتذكر أن نقاشاتنا في عام 2022 كانت دائمًا تتمثل في رؤيتك مستمراً مع باريس سان جيرمان، العائلة التي فعلت المستحيل لمهنتك لسنوات عديدة وسمحت لنا عند الاتفاق معك بالرد إيجابياً على طلب الانتقال. في 21 أيار 2022 في حديقة الأمراء أعلنت عن استمرارك مع الفريق إلى عام 2025" .وأضاف التسريب: "رسالتك التي سربتها بعد عام واحد ألحقت بنا أضرارا جسيمة وهو ما يتعارض مع نقاشاتنا السابقة تحديدا لإعلان بأنك ستكون حراً في 30 حزيران 2024 وهو ما يفاقم الضرر للنادي. بالنظر لاستثمارات نادي باريس سان جيرمان فإن مستقبل مبابي لا يمكن أن يكون سوى انتقال في الفترة الحالية تمديدا لما بعد 30 حزيران 2024 والذي سبق وتم الاتفاق عليه بيننا إذ بهذه الصورة يترك جميع اللاعبين العظماء مثلك أنديتهم تاركين إرثاً دائماً وأيضا مساعدة النادي الذي ساعدك ودعم عائلتك منذ أن كنت مراهقًا".واختتم النادي الباريسي: "يريد النادي تبرير نفسه في نافذة الانتقالات الفاشلة الشهيرة العام الماضي مع القيود التنظيمية الفرنسية والأوروبية وأن التوظيف الطموح للغاية لا يمكن إلا تحقيقه جزئيًا و هذه ظروف خارجة عن إرادتنا تماماً وعلى الرغم من ذلك حاولنا تلبية مطالبك على عكس ما كان لدينا لأي لاعب آخر. حقيقة أنك وقعت على ما يبدو خطاب عدم التجديد الخاص بك بعد أسابيع قليلة من بدء فترة الانتقالات يؤكد عدم صدق هذا الموقف. يجب أن تكون قادراً على الاجتماع معنا لتحديد الخيار الأفضل لجميع الأطراف أي التجديد لموسم 2024-2025 أو الانتقال خلال فترة الانتقالات الحالية وهي الخيارات الوحيدة لتجنب الشلل الدائم للنادي الناجم عن أفعالك الأخيرةـ وسيتواصل نائب مدير كرة القدم مع مستشاريك للاتفاق بسرعة على هذا الموعد".