في مصر... هدف "مذهل" على طريقة روبرتو كارلوس (فيديو)

أعاد اللاعب المصري محمد شكري ذكريات البرازيلي روبرتو كارلوس، بهدف "مذهل"، مشابه لذلك الذي سجله النجم البرازيلي في مرمى منتخب فرنسا عام 1997.



وأصبح محمد شكري حديث وسائل الإعلام، بعد هدفه المذهل لفريقه سيراميكا كليوباترا، في مرمى نادي المصري البورسعيدي، ضمن نهائي كأس رابطة الأندية المصرية، مساء السبت.

وسدد شكري ركلة حرة "صاروخية" من مسافة أكثر من 30 مترا، وتشابهت الكرة بركلة روبرتو كارلوس الشهيرة، حيث التفت في الهواء من قوتها، وسكنت الشباك.