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رياضة

مانشستر يونايتد يهزم آرسنال ودياً

Lebanon 24
23-07-2023 | 04:15
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تغلب مانشستر يونايتد الإنكليزي على آرسنال 2-0 في مباراة كرة القدم الودية اليوم الأحد، على ملعب ميتلايف بالولايات المتحدة، ضمن استعداداتهما لمنافسات الموسم الجديد.

وافتتح لاعب خط الوسط البرتغالي برونو فيرنانديز، القائد الجديد لمانشستر يونايتد، التسجيل للفريق في الدقيقة 30 ثم أضاف جادون سانشو الهدف الثاني لمانشستر في الدقيقة 37.
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وخاض الفريقان مواجهة ضربات جزاء عقب صافرة النهاية، وقد شهدت تفوق مانشستر يونايتد على آرسنال 5-3.
وجاءت خسارة آرسنال بعد يومين فقط من فوزه الكبير 5-0 في المباراة الودية التي خاضها أمام فريق نجوم الدوري الأميركي لكرة القدم.
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