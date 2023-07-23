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رياضة

مدرب فولهام: وضع ميتروفيتش غير مثالي

Lebanon 24
23-07-2023 | 04:19
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أعلن مدرب فولهام الإنكليزي، ماركو سيلفا، إن ألكسندر ميتروفيتش لن يشارك في مواجهة برنتفورد الودية استعداداً للموسم الجديد إذ أن لم يتدرب بالصورة المناسبة في ظل أنباء بأن النادي اللندني رفض عرضاً من الهلال السعودي لضم المهاجم الصربي.
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وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن فولهام رفض عرضاً بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني (32.14 مليون دولار) لضم اللاعب البالغ عمره 28 عاماً والذي تتبقى في عقده ثلاث سنوات.

وكان ميتروفيتش هداف فولهام في أربعة من آخر خمسة مواسم وسجل 14 هدفاً في الدوري الموسم المنصرم ليقوده لإنهائه في المركز العاشر.

وقال سيلفا إنه تحدث بالفعل مع ميتروفيتش لكن الأمر ليس في يده، مشيرا إلى "أنه ليس وضعاً مثالياً، لا لأنه تلقى عرضاً، وإنما بسبب الوضع ذاته".

وأضاف: "لن يلعب غداً، لم يلعب الأربعاء الماضي، لا يعمل كما ينبغي مع زملائه في الفريق وعندما أقول إن هذا ليس السيناريو المثالي، فهذا هو الوضع".

وتابع: "عندما يكون الوضع خارج سيطرتي كمدرب، فإنه لا يثير قلقي لكنني كنت أود أن يكون السيناريو مختلفاً.. أحياناً تكون هناك قرارات فردية يتعين عليهم تولي أمرها".

كما كشف سيلفا أنه تلقى عرضاً من الأهلي السعودي لكنه رفض تقديم مزيد من التفاصيل.
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