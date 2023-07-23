27
o
بيروت
28
o
طرابلس
31
o
صور
28
o
جبيل
30
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
25
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
مدرب فولهام: وضع ميتروفيتش غير مثالي
Lebanon 24
23-07-2023
|
04:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن مدرب فولهام الإنكليزي، ماركو سيلفا، إن ألكسندر ميتروفيتش لن يشارك في مواجهة برنتفورد الودية استعداداً للموسم الجديد إذ أن لم يتدرب بالصورة المناسبة في ظل أنباء بأن النادي اللندني رفض عرضاً من الهلال السعودي لضم المهاجم الصربي.
Advertisement
وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن فولهام رفض عرضاً بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني (32.14 مليون دولار) لضم اللاعب البالغ عمره 28 عاماً والذي تتبقى في عقده ثلاث سنوات.
وكان ميتروفيتش هداف فولهام في أربعة من آخر خمسة مواسم وسجل 14 هدفاً في الدوري الموسم المنصرم ليقوده لإنهائه في المركز العاشر.
وقال سيلفا إنه تحدث بالفعل مع ميتروفيتش لكن الأمر ليس في يده، مشيرا إلى "أنه ليس وضعاً مثالياً، لا لأنه تلقى عرضاً، وإنما بسبب الوضع ذاته".
وأضاف: "لن يلعب غداً، لم يلعب الأربعاء الماضي، لا يعمل كما ينبغي مع زملائه في الفريق وعندما أقول إن هذا ليس السيناريو المثالي، فهذا هو الوضع".
وتابع: "عندما يكون الوضع خارج سيطرتي كمدرب، فإنه لا يثير قلقي لكنني كنت أود أن يكون السيناريو مختلفاً.. أحياناً تكون هناك قرارات فردية يتعين عليهم تولي أمرها".
كما كشف سيلفا أنه تلقى عرضاً من الأهلي السعودي لكنه رفض تقديم مزيد من التفاصيل.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الأب إيلي خنيصر يكشف تفاصيل طقس لبنان... إستعدّوا هذا ما ينتظركم
Lebanon 24
الأب إيلي خنيصر يكشف تفاصيل طقس لبنان... إستعدّوا هذا ما ينتظركم
09:15 | 2023-07-22
22/07/2023 09:15:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أول صورة للزوجين اللبنانيين ضحية حريق فندق تركيا.. وكلامٌ مؤثر من أحد الأصدقاء
Lebanon 24
أول صورة للزوجين اللبنانيين ضحية حريق فندق تركيا.. وكلامٌ مؤثر من أحد الأصدقاء
12:23 | 2023-07-22
22/07/2023 12:23:45
Lebanon 24
Lebanon 24
صورٌ مروعة من مكان وفاة لبنانيين في تركيا إثر حريق فندق.. هكذا وقعت الكارثة!
Lebanon 24
صورٌ مروعة من مكان وفاة لبنانيين في تركيا إثر حريق فندق.. هكذا وقعت الكارثة!
11:24 | 2023-07-22
22/07/2023 11:24:46
Lebanon 24
Lebanon 24
فصيلٌ شبيه بـ"حزب الله" في هذه الدولة.. تقريرٌ يكشف مفاجأة "إستخباراتيّة"
Lebanon 24
فصيلٌ شبيه بـ"حزب الله" في هذه الدولة.. تقريرٌ يكشف مفاجأة "إستخباراتيّة"
14:13 | 2023-07-22
22/07/2023 02:13:02
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة عن الدولار قد لا يعرفها الكثيرون.. إكتشفوها الآن!
Lebanon 24
معلومة عن الدولار قد لا يعرفها الكثيرون.. إكتشفوها الآن!
14:00 | 2023-07-22
22/07/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
06:00 | 2023-07-23
حادثة مروعة.. مسلحون يقتلون مدربا خلال مباراة لكرة القدم! (فيديو)
04:15 | 2023-07-23
مانشستر يونايتد يهزم آرسنال ودياً
01:15 | 2023-07-23
في مصر... هدف "مذهل" على طريقة روبرتو كارلوس (فيديو)
00:20 | 2023-07-23
تسريب رسالة "باريس سان جيرمان" لمبابي: ساعدناك وعائلتك منذ مراهقتك
23:00 | 2023-07-22
إنجاز مصري كبير في بطولة العالم للإسكواش للناشئين
16:00 | 2023-07-22
فيروس يضرب لاعبي برشلونة ويلغي مباراة يوفنتوس
فيديو
قُبلة جريئة بين النجم السوري والمُمثلة اللبنانية تُشعل مواقع التواصل.. والجمهور غاضب! (فيديو)
Lebanon 24
قُبلة جريئة بين النجم السوري والمُمثلة اللبنانية تُشعل مواقع التواصل.. والجمهور غاضب! (فيديو)
00:26 | 2023-07-22
23/07/2023 14:42:01
Lebanon 24
Lebanon 24
سرق شاحنة واكتشف وجود رضيع بداخلها.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
Lebanon 24
سرق شاحنة واكتشف وجود رضيع بداخلها.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
00:38 | 2023-07-19
23/07/2023 14:42:01
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرة "سوخوي" روسية تسقط في البحر.. وفيديو يوثق كيف قفز منها الطيار ثم لفظ أنفاسه الأخيرة
Lebanon 24
طائرة "سوخوي" روسية تسقط في البحر.. وفيديو يوثق كيف قفز منها الطيار ثم لفظ أنفاسه الأخيرة
00:20 | 2023-07-18
23/07/2023 14:42:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact