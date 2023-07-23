كلاس اتصل بشيبان متمنيا له النجاح في تسلّق جبل كيليمنجارو

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اتصل وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور جورج كلاس بالشاب اللبناني مرسال وليد شيبان، الذي بدأ اليوم الأحد رحلة تسلق جبل كيليمنجارو خلال سبعة أيام متتالية، ليصل إلى ارتفاع ٥٨٩٥ مترا حيث ينخفض الأوكسيجين وتشتد البرودة لتهبط الحرارة الى نحو ٢٠ درجة تحت الصفر.وقال كلاس إن شيبان يمثل طموح الشباب اللبناني المثقف الواعد الطموح، متمنيا له النجاح في تجربته الرياضية وأن يزرع العلم اللبناني على القمة.ويبلغ شيبان عشرين عاما، وهو في السنة الثالثة في كلية طب الأسنان في الجامعة اليسوعية، وتوج بطلا للجامعات في التايكواندو، ونال الميدالية الفضية في دورة "بيروت المفتوحة".