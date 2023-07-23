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رياضة

النصر يتعاقد مع أليكس تيليس من مانشستر يونايتد

Lebanon 24
23-07-2023 | 11:00
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أعلن ناديا النصر ومانشستر يونايتد يوم الأحد انتقال الظهير البرازيلي أليكس تيليس إلى صفوف الفريق المنافس في دوري "روشن" السعودي للمحترفين قادما من الفريق الإنجليزي حتى عام 2025.

وقال النصر، وصيف بطل الدوري السعودي، عبر تويتر: النجـم البرازيلي الدولي أليكس تيليس يوقع رسميا للعالمي.
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ولم يكشف الناديان مزيدا من التفاصيل بشأن انتقال اللاعب البالغ عمره 30 عاما إلى صفوف النادي السعودي، لكن وسائل إعلام قدرت قيمة الصفقة بأكثر من أربعة ملايين دولار.

وانضم تيليس إلى صفوف الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز في 2020 قادما من بورتو البرتغالي ومنذ ذلك الحين خاض 50 مباراة في كل المسابقات مع يونايتد وسجل هدفا واحدا.

ولعب تيليس‭‭ ‬‬الموسم الماضي على سبيل الإعارة في إشبيلية، حيث ساعده في الفوز بالدوري الأوروبي.

وقال يونايتد في بيان: نود أن نشكر أليكس على مساهماته مع النادي في آخر ثلاث سنوات ونتمنى له كل التوفيق في المستقبل. (العربية)    
المصدر: العربية
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