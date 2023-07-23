فيرشتابن يهدي رد بول الفوز 12 توالياً في إنجاز قياسي

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واصل بطل العالم الهولندي ماكس فيرشتابن هيمنته على بطولة العالم، مانحاً فريقه رد بول الفوز 12 توالياً في إنجاز قياسي، وذلك بعد فوزه بجائزة المجر الكبرى، الجولة 11 من بطولة العالم للفورمولا1.وبفوزه السابع توالياً والتاسع هذا الموسم والـ44 في مسيرته، ابتعد بطل العامين الماضيين في صدارة الترتيب العام عن زميله المكسيكي سيرجيو بيريز الذي حل ثالثاً خلف سائق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس.ورفع فيرشتابن رصيده في الصدارة إلى 281 نقطة، مقابل 171 لبيريز و139 لسائق أستون مارتن بطل العالم السابق الإسباني فرناندو ألونسو الذي حل تاسعاً في سباق بودابست.وأهدى الهولندي فريقه رد بول الفوز 12 توالياً امتداداً من الموسم الماضي، ليصبح صاحب الرقم القياسي بفارق انتصار عن الرقم الذي حققه فريق ماكلارين عام 1988.كما حقق الفريق النمسوي فوزه العشرين من آخر 21 سباقاً منذ جائزة فرنسا الكبرى في يوليو الماضي، ليؤكد هيمنته المطلقة على بطولة الفئة الأولى، مبتعداً في صدارة الصانعين بفارق أكثر من 200 نقطة عن مرسيدس (411 مقابل 203).ورغم انطلاقه من المركز الأول لأول مرة منذ نهاية عام 2021، لم يتمكن بطل العالم 7 مرات سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون من الصمود أمام فيرشتابن وتنازل عن الصدارة عند الانطلاق، منهياً السباق في المركز الرابع أمام سائق ماكلارين الأسترالي أوسكار بياستري.