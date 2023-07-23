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رياضة
ماركو سيلفا "يرفض" عرضاً لتدريب الأهلي السعودي
Lebanon 24
23-07-2023
|
14:00
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رفض البرتغالي ماركو سيلفا، مدرب فولهام الإنكليزي، عرضاً مغرياً لتدريب النادي الأهلي السعودي، كما أفاد فابريزيو رومانو، وهو صحافي متخصّص في سوق الانتقالات.
ماركو سيلفا (46 عاماً) يرتبط بعقد مع فولهام حتى 30 حزيران 2024.
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وأشار رومانو إلى أن "ماركو سيلفا رفض عرضاً لموسمين بقيمة 40 مليون يورو من الأهلي السعودي".
وأضاف أن "المدرب البرتغالي قرر البقاء في فولهام، مُظهراً التزامه مرة أخرى، رغم تلقيه عرضين سعوديين ضخمين".
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