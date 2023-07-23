Advertisement

رياضة

خطوة تقرّب هاري كين من البايرن.. وزوجته تبحث عن منزل بميونيخ

Lebanon 24
23-07-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1090434-638257709328579624.jpg
Doc-P-1090434-638257709328579624.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بات النجم الإنكليزي هاري كين، لاعب توتنهام، قريبا من إنهاء مسيرته مع النادي، مع تحضير بايرن ميونيخ الألماني لعرض جديد لضمه.

وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن مالك النادي اللندني جو لويس أبلغ رئيس النادي دانيال ليفي بضرورة بيع هاري كين هذا الصيف إذا رفض الأخير التوقيع على عقد جديد.
Advertisement

وأشارت الصحيفة إلى أن بايرن ميونيخ يعد عرضا جديدا لضم كين، وبأن كيت زوجة المهاجم الإنجليزي تبحث عن منزل في ألمانيا.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
23:42 | 2023-07-23
23:27 | 2023-07-23
16:00 | 2023-07-23
14:00 | 2023-07-23
12:49 | 2023-07-23
11:00 | 2023-07-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website