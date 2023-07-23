خطوة تقرّب هاري كين من البايرن.. وزوجته تبحث عن منزل بميونيخ

Advertisement

بات النجم الإنكليزي هاري كين، لاعب توتنهام، قريبا من إنهاء مسيرته مع النادي، مع تحضير بايرن ميونيخ الألماني لعرض جديد لضمه.وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن مالك النادي اللندني جو لويس أبلغ رئيس النادي دانيال ليفي بضرورة بيع هاري كين هذا الصيف إذا رفض الأخير التوقيع على عقد جديد.وأشارت الصحيفة إلى أن بايرن ميونيخ يعد عرضا جديدا لضم كين، وبأن كيت زوجة المهاجم الإنجليزي تبحث عن منزل في ألمانيا.