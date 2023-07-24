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رياضة

بيراميدز يلحق أول هزيمة بالأهلي في الدوري المصري

Lebanon 24
24-07-2023 | 01:07
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سقط الأهلي بطل الدوري، في فخ الخسارة للمرة الأولى هذا الموسم، بهزيمته أمام مضيفه بيراميدز بثلاثية نظيفة على ملعب الدفاع الجوي في اللقاء المؤجل بينهما من المرحلة الثامنة والعشرين للدوري المصري لكرة القدم.
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وسجل أهداف بيراميدز محمد عبد المنعم مدافع الأهلي بالخطأ في مرماه (39) والجنوب إفريقي فاخري لاكاي (77) ومصطفى فتحي (90+2).

وأهدر البديل حسين الشحات ركلة جزاء للاهلي (90+10).

ولعب بيراميدز بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه أحمد توفيق (90+4) لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وفشل الأهلي في الحفاظ على سجله الخالي من الخسارة، والذي استمر 32 مباراة في بطولة الدوري، ليتجمد رصيده عند 82 في المركز الأول، وله مباراة مؤجلة مع المصري من المرحلة الثلاثين، فيما أصبح في رصيد بيراميدز 73 نقطة في المركز الثاني.
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