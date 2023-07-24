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رياضة

برشلونة يكشف جديد إصابات نجومه بالفيروس

Lebanon 24
24-07-2023 | 03:27
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أصدر نادي برشلونة بيانا جديدا للحديث عن تطورات وحالة النجوم الذين تعرضوا لإصابات بفيروس معوي وفي الساعات الأخيرة ألغيت وديتهم أمام يوفنتوس.

وكتب برشلونة: "نجوم الفريق الأول الذين تأثروا بإصابات بفيروس معوي والذين تسببوا في إلغاء الودية ضد يوفنتوس على ملعب ليفايز يتعافون بشكل جيد، وفي الساعات الأخيرة لم تظهر حالات جديدة".
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وأضاف: "هناك تدريبان يوم الاثنين، حيث من المنتظر أن يشارك غالبية النجوم الذين تأثروا بالفيروس، وسيحظى الفريق بتدريب آخر قبل لقاء أرسنال".
 
وأردف: "الفريق لديه حماس نحو بداية جولته في الولايات المتحدة، سنلعب أمام آرسنال يوم الأربعاء على ملعب سوفي".

ويخوض برشلونة عددا من المباريات الودية في الولايات المتحدة الأمريكية، استعدادا للموسم الجديد 2023-2024.

يذكر أن تقارير عديدة ذكرت أن عدد الإصابات في صفوف برشلونة وصلت إلى 13 إصابة قبل مواجهة يوفنتوس الملغية.
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