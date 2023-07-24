شاهد.. مدرب مانشستر سيتي يركل لاعبه بعد استبداله

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قام الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنكليزي، بركل لاعبه البرتغالي برناردو سيلفا، خلال مباراة ودية جمعت الفريق مع نادي يوكوهاما الياباني يوم الأحد.وقرر غوارديولا استبدال برناردو سيلفا بحلول الدقيقة 75، ولم يكتف بذلك بل وجه ركلة للاعب البرتغالي عند خروجه من أرض الملعب على سبيل الممازحة، ليحظى مقطع الفيديو "للواقعة" بتفاعل كبير وانتشار واسع النطاق على منصات التواصل الاجتماعي.وتغلب فريق مانشستر سيتي على مضيفه يوكوهاما بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في إطار تحضير النادي الإنكليزي للموسم المقبل 2023-2024. (روسيا اليوم)