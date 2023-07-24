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رياضة
جنون الانتقالات.. باريس سان جيرمان يعطي الضوء الأخضر للهلال السعودي لضم مبابي!
Lebanon 24
24-07-2023
|
09:48
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سمح نادي باريس سان جيرمان للهلال السعودي بالتحدث مع نجمه الفرنسي كيليان مبابي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وقال مصدر مقرب من المفاوضات لوكالة "فرانس برس" يوم الاثنين، إن باريس سان جيرمان منح نادي الهلال السعودي الإذن بالتحدث إلى مبابي بعد تقديم عرض بقيمة 300 مليون يورو.
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وتلقى النادي الباريسي المملوك قطريا منذ 2011، خطابا من الهلال يتضمن عرضا صريحا وطلب السماح باقتراح عقد على مبابي.
ولا يمكن لهكذا عقد أن يتم إلا بموافقة مبابي الذي لم يعبر عن رغبته بالانتقال إلى الدوري السعودي، خلافا لرغباته السابقة بحمل ألوان ريال مدريد الإسباني. (روسيا اليوم)
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