وفاة أول لاعب كرة قدم ينتقل بصفقة تخطت المليون جنيه إسترليني (صورة)

توفي تريفور فرانسيس، أول لاعب كرة قدم بريطاني ينتقل بصفقة بلغت قيمتها مليون جنيه إسترليني عن عمر ناهز 69 عاما، حسب ما أكده متحدث باسم العائلة اليوم الاثنين.



وذكر المتحدث باسم العائلة، أن فرانسيس توفي في إسبانيا متأثرا بنوبة قلبية.

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وكان الدولي الإنكليزي السابق قد انضم إلى نوتنغهام فوريست من برمنغهام في صفقة قياسية عام 1979، بلغت قيمتها مليون جنيه إسترليني وسجل هدف الفوز في نهائي كأس أوروبا للأندية البطلة في ذلك العام. واستمرت مسيرة فرانسيس كلاعب لفترة طويلة ناهزت الـ24 عاما، حيث فاز بلقب كأس أوروبا للأندية البطلة مرتين مع نوتنغهام فوريست عامي 1979 و1980، كما شغل مركز المهاجم.



ولعب فرانسيس في دوريات أوروبية عدة أخرى مثل إيطاليا واسكتلندا، كما احترف في الولايات المتحدة وأستراليا لفترة قصيرة.



ومثل فرانسيس منتخب إنكلترا في 52 مباراة دولية بين العامين 1976 و1986، حيث سجل خلالها 12 هدفا، كما كانت له مشاركة يتيمة في كأس العالم عام 1982.



وقاد فرانسيس شيفيلد ونسداي وبرمنغهام كمدرب إلى نهائي مسابقتي الكأس وكأس الرابطة في أبرز إنجازاته، كما أشرف على كريستال بالاس من 2001 إلى 2003، حيث تمكن معه من إلحاق الهزيمة بليفربول في إعادة لمباراة الدور الرابع من كأس إنكلترا في ملعب أنفيلد. (روسيا اليوم)