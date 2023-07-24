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رياضة

"الهلال" يقدم عرضاً قياسياً لضم مبابي.. كم تبلغ الصفقة؟

Lebanon 24
24-07-2023 | 14:00
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قدم الهلال السعودي، عرضا قياسيا بقيمة 332 مليون دولار لضم مهاجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي، اليوم الاثنين.

 
وأكد نادي باريس سان جرمان العرض المقدم للاعبه، وسمح للهلال بإجراء مفاوضات مباشرة مع مبابي.
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والنادي منفتح على أي عرض، وفق صحيفة "ليكيب" الفرنسية، مما يعني أن الأندية يمكنها التفاوض على صفقة ضم المهاجم الموهوب، وهذا يشمل الهلال السعودي، وهو نفس الفريق الذي عرض على الأرجنتيني، ليونيل ميسي، عقدا يزيد عن مليار دولار وفق تقارير.
 
وكان موقع "فوربس" توقع أن يتلقى باريس سان جرمان عرضا من السعودية "من شأنه أن يحطم الرقم القياسي العالمي للانتقالات الذي ُسجل عند التعاقد مع نيمار من نادي برشلونة في عام 2017".

ومع ذلك، قال موقع صحيفة "ماركا" الإسبانية إن "كل الطرق تؤدي بالفرنسي نحو ملعب سانتياغو برنابيو (الخاص بريال مدريد).. علينا الانتظار حتى يتحقق ذلك".
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