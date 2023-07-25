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رياضة
"سوف تموتين".. طليقة ألفيش مهددة بالقتل بسبب موقفها من البرازيلي
Lebanon 24
25-07-2023
|
00:47
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كشفت جوانا سانز، طليقة النجم البرازيلي داني ألفيش، عن تهديدها بالقتل وعدم قدرتها على ممارسة حياتها بشكل طبيعي.
وأعلنت جوانا، انفصالها عن داني ألفيش بعد اعتقاله ودخوله السجن بتهمة الاعتداء الجنسي على فتاة في ملهى ليلي.
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وبسبب الضغط الكبير الذي تعرضت له زوجة ألفيش السابقة، قامت بغلق حسابتها على شبكات التواصل الاجتماعي لفترة وذهبت في رحلات مختلفة وانتهى بها الأمر بالانتقال إلى مدريد، ولكن لم تسلم طليقة النجم البرازيلي من المضايقات وتم تهديدها بالقتل مؤخرًا عبر شبكات التواصل الاجتماعي بعبارات مثل: "سوف تموتين، أيتها العاهرة، سنجدك في أي مكان، أنتي تسخري من زوجك بعد أن يعتذر لك أيتها العاهرة سوف نقتلك".
وردت زوجة ألفيش السابقة على هذه التهديدات في مقطع فيديو قائلة: "تعبت من هذه الإهانات والتهديدات المتكررة لا أفهم لماذا يأخذ الناس كل هذا الوقت للتنفيس عن كراهيتهم لي، على حد علمي لم أؤذي أحداً ولم أرتكب أي خطأ أنا شخص يحاول المضي قدمًا في عمله ولا أحد يعطيني شيئًا لا أفهم لماذا علي أن أتحمل هذه الأشياء نحن نمر بأيام ضعيفة مثل اليوم حيث أفتقد والدتي ولا بد لي من قراءة هذا الهراء ".
وذكرت تقارير صحفية أن داني الفيش، اعترف أمام قاضي المحاكمة في أجر جلسة للقضية، بأنه أقام علاقة بالفعل مع الفتاة الإسبانية التي تدعي أنه اعتدى جنسيًا عليها ولكن بدون إجبارها على أي شيء، ومن المتوقع أن تتراوح مدة عقوبة الفيش ما بين 4 إلى 12 سنة، بعد تعديل قانون العقوبات الجنائية في إسبانيا. (جول)
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