الهلال السعودي يقدّم عرضاً "خياليا" لضم مبابي.. والأخير يردّ بشكل ساخر!

أصبح المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، حديث وسائل الإعلام الرياضية العالمية حالياً، بعدما فاجأ الهلال السعودي العالم أجمع بتقديم عرض رسمي إلى نجم "باريس سان جيرمان" لضمه إلى صفوفه، في "الميركاتو" الصيفي الحالي.

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ويرتبط مبابي البالغ من العمر 24 سنة، بعقد مع "باريس" حتى 30 حزيران 2024، لكنه يرفض التجديد، متمسكاً بالانتقال إلى العملاق الإسباني "ريال مدريد" مجاناً في الصيف المقبل. الا أن "الهلال" تدخل في الأزمة، محاولاً كسب خدمات اللاعب.

واقترح "الزعيم الهلالي" على المهاجم الفرنسي الكبير، الانضمام إلى صفوفه لمدة موسمين حتى 30 حزيران 2025، أو لعام واحد فقط، حيث ترك له حرية الاختيار، براتب يُقدّر بـ700 مليون يورو "2 مليار و900 مليون ريال سعودي"، في الموسم الرياضي الواحد. ولكن كيف ستدفع المملكة العربية السعودية راتب كيليان مبابي "الخيالي"؟



في هذا السياق، أكدّ الإعلامي الرياضي فابريتسيو رومانو، الأرقام المتداولة في وسائل الإعلام بشأن عرض الهلال الذي عرضه على المهاجم الفرنسي سنوياً، ويُقدّر قيمته بـ700 مليون يورو، لكنه كشف عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، مساء أمس الإثنين، عن أن المبلغ الصافي الذي سيدفعه الهلال لمبابي، لن يتجاوز الـ200 مليون يورو!

وأشار الإعلامي الرياضي الشهير، إلى أن باقي المبلغ، والذي يُقدّر بـ500 مليون يورو، سيحصل عليه كيليان مبابي، من الإعلانات التجارية، بالإضافة إلى منحه حقوق الصور كاملة بنسبة 100%.

مبابي يرد!

بعد أن ضجت مواقع التواصل الاجتماعي والصحف بقضية انتقاله الى الشرق الأوسط، قرّر النجم الفرنسي الرد على تلك الأنباء ولكن بشكل ساخر، اذ وضع عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، "إيموجي" الضحك، على تغريدة ساخرة من أحد المتابعين، قال فيها: "الهلال.. يمكنك التعاقد معي، أبدو مثل كيليان مبابي".

ومن ناحيتها، نقلت صحيفة "ريليفو" الإسبانية، عن مصادر مقرّبة من مبابي، رفضه التام فكرة الانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، مشيرة الى أن اللاعب يريد البقاء في نادي "باريس سان جيرمان" الفرنسي، خلال الموسم الرياضي المقبل 2023-2024.

وأكدّت المصادر أن نادي العاصمة الفرنسية، لن يستطيع إجبار مبابي على التوقيع مع فريق لا يريده بوسائل الضغط، قائلة: "لنرى.. إلى متى ستستطيع إدارة ناصر الخليفي، إبعاد كيليان عن المباريات".

جدير بالذكر أن ادارة الفريق، قرّرت إبعاد مبابي عن مباريات الفريق الأول لكرة القدم، لإجباره على التجديد، أو الرحيل في الصيف الحالي.