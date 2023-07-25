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رياضة

بعد العثور على جسم غريب.. إخلاء ملعب لكرة القدم واستدعاء الشرطة

Lebanon 24
25-07-2023 | 08:00
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كشفت تقارير صحفية أنه تم إخلاء ملعب "فيتاليتي" الخاص بنادي بورنموث الإنجليزي، بعد اكتشاف جسم مجهول هناك.

ووذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أنه تم استدعاء الشرطة، بعد اكتشاف جسم غريب، بينما كان اللاعبون والموظفون ينتظرون خارج الاستاد أثناء التحقيق من شرطة دورست.
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وبحسب التقارير الصحفية فقد ثبت أن الجسم كان مرتبطا بالتدريب الذي تم إجراؤه في الملعب خلال نهاية الأسبوع.

وقال بيان صادر عن شرطة دورست: "في الساعة 1.31 مساء الاثنين، تلقت شرطة دورست بلاغا عن العثور على عنصر غير محدد في استاد فيتاليتي في بورنموث".

وأضاف: "بعد الاستفسارات، ثبت أن العنصر يتعلق ببعض التدريبات التي أجريت على أرض الملعب خلال عطلة نهاية الأسبوع". (روسيا اليوم)          
المصدر: روسيا اليوم
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