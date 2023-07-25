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رياضة

غندوغان: حضرت إلى برشلونة من أجل المتعة

Lebanon 24
25-07-2023 | 11:00
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أكد إلكاي غندوغان، المنضم حديثا لبرشلونة الإسباني أن فريقه الجديد مطالب دائما بالمنافسة على الألقاب بما في ذلك دوري أبطال أوروبا.

ووصل اللاعب الألماني الدولي لكامب نو هذا الصيف في صفقة انتقال حر بعدما قاد مانشستر سيتي للتتويج بالثلاثية.
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وقال غندوغان (32 عاماً) في تصريحات لصحيفتي "سبورت" و"موندو ديبورتيفو" الإسبانيتين إنه يريد مواصلة النجاح في برشلونة، وأضاف: أنا هنا لأفوز، بالدوري، بالكأس، وبدوري أبطال أوروبا.

وتابع: "قدمت موسما عظيما مع مانشستر سيتي، ولكني أريد مواصلة الفوز بالألقاب. لذلك حضرت إلى هنا للاستمتاع بكرة القدم، ولكن أيضا لتحقيق الانتصارات. الانتصارات فوق كل شيء". (العربية) 
 

المصدر: العربية
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