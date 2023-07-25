غندوغان: لهذا السبب حضرت إلى برشلونة

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أكد إلكاي غندوغان، المنضم حديثا لبرشلونة الإسباني أن فريقه الجديد مطالب دائما بالمنافسة على الألقاب بما في ذلك دوري أبطال أوروبا.وقال غندوغان في تصريحات لصحيفتي "سبورت" و"موندو ديبورتيفو" الإسبانيتين إنه يريد مواصلة النجاح في برشلونة، وأضاف: أنا هنا لأفوز، بالدوري، بالكأس، وبدوري أبطال أوروبا.وتابع: قدمت موسما عظيما مع مانشستر سيتي، ولكني أريد مواصلة الفوز بالألقاب. لذلك حضرت إلى هنا للاستمتاع بكرة القدم، ولكن أيضا لتحقيق الانتصارات. الانتصارات فوق كل شيء.وقال غندوغان: الجودة موجودة. ولكن الأمر لا يتطلب الجودة فقط، يتطلب العقلية، الاستمرارية، وفي بعض الأحيان للقليل من الحظ في الأوقات المناسبة. (العربية)