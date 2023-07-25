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رياضة

كيميتش عن مستقبله: سألعب مع بايرن ميونخ

Lebanon 24
25-07-2023 | 16:00
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لا توجد أي نية لدى جوشوا كيميتش لاعب وسط فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، للرحيل عن الفريق، بعد التكهنات التي انتشرت مؤخرا بشأن مستقبله مع النادي، والتي ربطته ببرشلونة الإسباني.

وقال كيميتش: "متأكد من أنني سألعب مع بايرن ميونخ في الموسم المقبل. على الأقل لا توجد لدي خطط أخرى". (العربية)
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