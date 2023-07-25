محمد صلاح يُسجل هدفا "قاتلا" وينقذ ليفربول من الخسارة



أنقذ المصري محمد صلاح فريقه ليفربول من الهزيمة أمام غروتر فيورث الألماني، بعدما أحرز هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من اللقاء الودي الذي جمع الفريقين استعدادا للموسم الجديد.



وسجل صلاح هدف التعادل لليفربول (4-4) في الدقيقة 89 عندما تلقى تمريرة رائعة من زميله الأوروغوياني داروين نونيز، ليضع المصري الكرة بلمسة واحدة في الشباك. (روسيا اليوم)

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