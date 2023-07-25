بفضل ميسي.. إنتر ميامي يفوز برباعية نظيفة على أتلانتا يونايتد

فاز فريق إنتر ميامي على أتلانتا يونايتد برباعية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.



ونجح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في قيادة الفريق للفوز، بعدما تمكن من تسجيل ثنائية، وصنع هدفًا من رباعية فريقه في المباراة.

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