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رياضة

كيم كارداشيان تُغضب سبيد "عاشق رونالدو" في ودية النصر وباريس سان جيرمان.. هذا ما فعلته (فيديو)

Lebanon 24
26-07-2023 | 00:30
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حضر صانع المحتوى الشهير "سبيد" ونجمة تلفاز الواقع كيم كارداشيان مباراة النصر الودية ضد باريس سان جيرمان في اليابان، وقد تواجدت الأخيرة بصحبة ابنيها التي سبق أن كشفت عن حبهما الكبير لكرة القدم.

وتوجه سبيد للقاء كارداشيان وطفليها وقد أبدى دهشته من عدم ارتدائهما قمصان النصر الخاصة بنجمه كريستيانو رونالدو وظهورهما بدلًا عن ذلك بقمصان باريس سان جيرمان، وقد حاول "عاشق رونالدو" إقناعهما بارتداء قمصان النصر. بعدها سأل سبيد ابن كارداشيان عن الأفضل بين ليونيل ميسي ورونالدو، فأجاب "رونالدو"، لتتدخل والدته وتطلب منه اختيار اللاعبين معًا وعدم تفضيل أي منهما على الآخر.

سبيد انتقل إلى الوالدة وسألها عن الأفضل بين النجمين فأجابت "كلاهما" وهو ما أغضبه، وقد حاول إقناعها باختيار رونالدو دون أن ينجح في ذلك.
 
 
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يُشار إلى أن كارداشيان وسبيد تواجدا في ملعب "DRV PNK" في فلوريدا الأميركية الأسبوع الماضي لمتابعة مباراة ميسي الأولى مع فريقه الجديد إنتر ميامي. 

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