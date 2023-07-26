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رياضة
للمشاركة في الألعاب الفرنكوفونية.. البعثة اللبنانية في كنشاسا
Lebanon 24
26-07-2023
|
01:51
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استقرت البعثة اللبنانية، في القرية التي تضم وفود الدول الـ 42، المشاركة في الالعاب الفرنكوفونية التاسعة في كينشاسا، عاصمة جمهورية الكونغو الديموقراطية، ما بين 28 تموز الحالي و6 آب المقبل.
وغادرت البعثة المؤلفة من 82 شخصا، فجرا، بيروت عبر مطار رفيق الحريري الدولي، ووصلت الى كينشاسا بعد رحلة استغرقت 18 ساعة بينها محطة في عاصمة اثيوبيا اديس ابابا.
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وكان في استقبال البعثة في مطار كينشاسا السفير اللبناني لدى الكونغو الديموقراطية هيثم ابراهيم وممثلا الجالية اللبنانية واللجنة المنظمة، حيث تم تسهيل العقبات كافة وأخذت الصور التذكارية، ثم انتقل الوفد اللبناني برئاسة المدير العام للمنشآت الرياضية والكشفية محمد عويدات الى مقر البعثة الذي كان يخضع للتشطيب النهائي وعلى الرغم من المصاعب اللوجيستية والتي تم تذليلها تباعا بالتنسيق مع الجالية اللبنانية في الكونغو الديموقراطية واللجنة المنظمة، استقر اللبنانيون في المبنى الذي يضم بعثتي فرنسا وبلجيكا. كما تم التنسيق مع اللجنة المنظمة لترتيب مواعيد التمارين للفرق اللبنانية المشاركة.
وتشارك الفرق اللبنانية في 9 العاب هي: كرة الطاولة، العاب القوى، الجودو، الدراجات الهوائية على الطرقات، كرة السلة للبنات تحت الـ 25 عامًا، كرة القدم للشباب تحت الـ 20 عامًا، ذوي الحاجات الخاصة (Handisport)، بالإضافة الى مسابقتين ثقافيتين.
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