خطة من "ريال مدريد" لخطف مبابي من الهلال السعودي!

على الرغم من رفض المهاجم الفرنسي كيليان مبابي الرحيل عن أوروبا، والانتقال إلى دوري روشن السعودي من بوابة الهلال، الا أن المملكة العربية السعودية لم تيأس، وما زالت تعمل على إتمام الصفقة بشكل رسمي.

Advertisement وعرض الهلال على مبابي، الانضمام إلى صفوف فريقه الأول لكرة القدم في الصيف الحالي ولمدّة موسم رياضي واحد فقط، مقابل راتب يُقدّر بـ700 مليون يورو، على أن ينتقل بعدها مجاناً، إلى "ريال مدريد" الإسباني.



ووفقاً للإعلامي الرياضي برونو أندرادي، غادر وفدان من صندوق الاستثمارات، الذي يستحوذ على 75% من أسهم نادي الهلالي، الأراضي السعودية لحسم صفقة اللاعب الفرنسي.

وأشار أندرادي عبر موقع "UOL"، إلى أن الوفد السعودي الأول غادر إلى باريس لمحاولة إقناع مبابي، بينما ذهب الوفد الآخر إلى العاصمة الإسبانية لشرح خطة التعاقد مع كيليان مبابي، إلى فلورنتينو بيريز، رئيس مجلس إدارة نادي "ريال مدريد".

وتريد السعودية الفوز بصفقة مبابي، خاصة بعد الفشل في التعاقد مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، الذي فضّل الانضمام إلى "إنتر ميامي" الأميركي، على الذهاب إلى الهلال. لكن "ريال مدريد" لن يتخلّى عن مبابي الذي حاول ضمّه في أكثر من مناسبة.

ووفقاً لصحيفة "ليكيب" يفضّل نادي ريال مدريد الانتظار حتى نهاية شهر آب المقبل لتقديم عرض رسمي لضم مبابي، اعتقاداً منهم بأن سعر قائد فرنسا سينخفض لاقتراب نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب الصحيفة، فإن مبابي يرغب في الانتقال إلى "الميرنغي" وليس أي فريق آخر، رغم عرض الهلال السعودي "الخيالي".

وأوضحت "ليكيب" أن التفاوض بين "ريال مدريد" و"باريس سان جيرمان" على ضم مبابي، سيحتاج إلى وكيل بسبب توتر العلاقة بينهم.

ولم يقدّم "الملكي" حتى الآن، عرضاً رسمياً للتعاقد مع مبابي، على الرغم من إعلان "باريس" أنه بدأ الاستماع للعروض المقدّمة لضّم اللاعب.

وظهر مبابي، في تدريبات اللاعبين المستبعدين من رحلة "سان جيرمان" إلى اليابان، بعدما قررت إدارة النادي استبعاده من الجولة التحضيرية للموسم الجديد.