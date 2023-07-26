شاهد.. ابنة رونالدو ترتدي قميص محمد صلاح مع كعب عالٍ

ارتدت ابنة الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، قميص نادي ليفربول المدون عليه اسم اللاعب المصري محمد صلاح.



ونشرت جورجينا رودريغيز صديقة كريستيانو رونالدو عبر حسابها الشخصي فيديو على موقع "إنستغرام"، صورة أظهرت فيها الصغيرة "ألانا" وهي ترتدي قميص محمد صلاح مع حذاء كبير بكعب عال يبدو أنه يعود لوالدتها.

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