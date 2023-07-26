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رياضة

شاهد.. ابنة رونالدو ترتدي قميص محمد صلاح مع كعب عالٍ

Lebanon 24
26-07-2023 | 04:55
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ارتدت ابنة الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، قميص نادي ليفربول المدون عليه اسم اللاعب المصري محمد صلاح.

ونشرت جورجينا رودريغيز صديقة كريستيانو رونالدو عبر حسابها الشخصي فيديو على موقع "إنستغرام"، صورة أظهرت فيها الصغيرة "ألانا" وهي ترتدي قميص محمد صلاح مع حذاء كبير بكعب عال يبدو أنه يعود لوالدتها.
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الصورة التي نشرتها جورجينا عبر ستوري انستغرام



ويعد محمد صلاح أحد نجوم نادي ليفربول الإنكليزي، إذ يتهافت على اقتناء القميص الخاص به أبناء نجوم اللاعبين، حيث سبق أن ارتدى نجل ستيفن جيرارد نفس القميص قبل أسابيع قليلة.
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