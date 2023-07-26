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رياضة

طفل عربيّ يبكي بحرقة بسبب ميسي... شاهدوا هذا الفيديو

Lebanon 24
26-07-2023 | 08:00
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رصدت عدسات الكاميرات مشهدا مؤثرا في مدرجات ستاد "درايف بينك استاديوم" التي شهدت توافد العديد من نجوم العالم لحضور المباراة الثانية للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
 
وبكى أحد الأطفال متأثرا بعد مشاهدته النجم الأرجنتيني ووقوفه أمامه خلال افتتاح مباراة إنترميامي وأتلانتا يونايتد، حيث حاول ميسي التخفيف عن الطفل في مشهد لقي تفاعلا واسعا من قبل محبي نجم الكرة العالمي.
وبحسب المشاهد، فإن الطفل هو ابن خالد محمد خالد، المعروف بـ"دي جي خالد"، وهو منتج أغاني أميركي من أصل فلسطيني، الذي قدم مع عائلته لحضور المباراة. (سبوتنيك)
 
 
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