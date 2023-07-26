مفاجأة مدوية.. اللاعب الشهير كيليان مبابي قد ينتقل إلى "نادٍ عربي"!

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وذكرت صحيفة "آس" أن ممثلي مبابي، بدأوا بالتفاوض مع الهلال السعودي حول راتب اللاعب ومدة العقد بين الطرفين، مشيرة إلى أنّ مسؤولي الهلال يرغبون في ضم مبابي لمدة موسمين، أما اللاعب فيريد التوقيع لموسم واحد، حتى يرحل إلى ريال مدريد في صيف 2024.ونوَّهت الصحيفة إلى أنّ ممثلي كيليان مبابي يرغبون في زيادة الراتب السنوي للنجم الفرنسي إلى 500 مليون يورو، أما الهلال فيعرض 400 مليون فقط.وأكدت أن باريس سان جيرمان يرحب بعرض الهلال، خصوصاً وأنّ جميع العروض الأخرى لا تقترب من قيمة عرض الفريق السعودي.واستبعدت إدارة "سان جيرمان"، مبابي، من قائمة الفريق للجولة الصيفية في اليابان وكوريا الجنوبية، للضغط عليه من أجل حسم مستقبله.ووضع الفريق الباريسي، مبابي، على رأس قائمة الراحلين هذا الصيف، للاستفادة من بيعه بدلاً من رحيله بالمجان في الصيف المقبل.