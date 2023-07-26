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رياضة

من أجل الفوز بدوري أبطال أوروبا.. ميسي ينصح باريس بصفقة كبرى

Lebanon 24
26-07-2023 | 09:04
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قدم الأرجنتيني ليونيل ميسي نصيحة إلى ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، من أجل الفوز بدوري أبطال أوروبا، بحسب تقرير صحفي فرنسي.

وبحسب إذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية، فإن ميسي نصح الخليفي بالتعاقد مع الإنكليزي هاري كين، مهاجم توتنهام، من أجل تعزيز فرص الفريق في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا.
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وأوضح التقرير، أن ميسي والخليفي اجتمعا في نهاية الموسم الماضي، لتقييم أداء الفريق وتحديد ما ينقصه.

وأشار التقرير، إلى أن باريس سان جيرمان يرغب في ضم كين بالفعل، رغم مغالاة توتنهام في طلباته المالية، وأيضًا اهتمام بايرن ميونخ به. (كووورة) 
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