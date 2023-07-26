أولمبياد 2024.. استبعاد روسيا وبيلاروس من لائحة المدعوين

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دعا رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ 203 دولة باستثناء روسيا وبيلاروس، للمشاركة في أولمبياد باريس صيف العام المقبل.وكان باخ قال منتصف تموز الجاري، إنه لن تتم دعوة روسيا ولا بيلاروس بشكل رسمي للمشاركة في أولمبياد باريس وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.ولكن اللجنة الأولمبية الدولية تركت الباب مفتوحا أمام الرياضيين الروس والبيلاروس للمشاركة بصفة حيادية في الألعاب الصيفية لعام 2024، دون أن يلعبوا تحت اسم بلديهما. (روسيا اليوم)