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رياضة

مسابقة "كأس لبنان" بالتنس.. هذه نتائج اليوم الثالث

Lebanon 24
26-07-2023 | 11:36
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تواصت لليوم الثالث مسابقة "كأس لبنان" بالتنس التي ينظمها نادي برمانا على ملاعب مدرسة برمانا العالية تحت اشراف الاتحاد اللبناني للتنس برعاية "كومهو".
 
وخلال المسابقة، سُجّلت النتائج الآتية:
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الذكور:
- 14 سنة وما دون: فاز علي مغربل على زياد الصمد (6-2) و(6-0)، وجو حسون على غسان الخوري (6-2) و(6-1)، وبيتر برهوش على خليل حطيط (6-2) و(6-1)، نيكولا عزقول على وليد الطيبي (6-2) و(4-6) و(11-9)، وايلي إيليا على علي حطيط (6-1) و(6-2)، وأنطوني بركات على أنطوان مغيّر (6-1) و(6-2)، والياس بو رجال على جلال عطايا (6-2) و(7-6).
 
- 18 سنة وما دون: فاز آرام هاميليان على عمر تاج الدين بالتغيب، وفيليب خوري على أحمد عز الدين بالتغيب، ومارك خوري على موسى عباس (6-0) و(6-0).
 
- فردي الرجال: فاز ليونيل بحليس على كريستوفر الصايغ (6-4) و(7-5)، وسامر فدعوس على سامي عز الدين بالتغيب، وميشال أبو جودة على جوي سعادة.
 
- القدامى 35 سنة وما فوق: فاز راجي خوري على جوزيف الخوري صفير (6-3) و(4-6) و(10-8).
 
- القدامى 45 سنة وما فوق: فاز وليد سمعان على زاريه هاباشيان (2-1) وانسحاب.
الإناث:
- 10 سنوات وما دون: فازت إيما عيد على أليسيا دلال (4-0) و(4-1)، وأدريانا حنا على أدريانا غانم (4-0) و(4-2).
 
- 14 سنة وما دون: فازت ماريا خاطر على نواه جاد بشور (6-1) و(6-4)، وصوفيا طبيب على نور خاطر (6-1) و(6-1)، وياسمينا البركة على بتول درويش (6-0) و(6-1).
 
- 18 سنة وما دون: فازت كارمن ماريا عازار على ساره طويل (6-0) و(6-0)، ومينا أطروني على تاليا ناصر (6-1) و(6-1)، ورينا الجسر على آيا ياسين بالتغيب.
 
- فردي السيدات: فازت فاتن قاسم على ميا تريزا شكيبان (6-0) و(7-5)، وماريان بربريان على تينا موسي (6-0) و(6-2).
 
وتنطلق مباريات الغد ابتداء من الساعة 9.30 صباحاً.
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