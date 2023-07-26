مسابقة "كأس لبنان" بالتنس.. هذه نتائج اليوم الثالث

تواصت لليوم الثالث مسابقة "كأس لبنان" بالتنس التي ينظمها نادي برمانا على ملاعب مدرسة برمانا العالية تحت اشراف الاتحاد اللبناني للتنس برعاية "كومهو".



وخلال المسابقة، سُجّلت النتائج الآتية:

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الذكور:

- 14 سنة وما دون: فاز علي مغربل على زياد الصمد (6-2) و(6-0)، وجو حسون على غسان الخوري (6-2) و(6-1)، وبيتر برهوش على خليل حطيط (6-2) و(6-1)، نيكولا عزقول على وليد الطيبي (6-2) و(4-6) و(11-9)، وايلي إيليا على علي حطيط (6-1) و(6-2)، وأنطوني بركات على أنطوان مغيّر (6-1) و(6-2)، والياس بو رجال على جلال عطايا (6-2) و(7-6).



- 18 سنة وما دون: فاز آرام هاميليان على عمر تاج الدين بالتغيب، وفيليب خوري على أحمد عز الدين بالتغيب، ومارك خوري على موسى عباس (6-0) و(6-0).



- فردي الرجال: فاز ليونيل بحليس على كريستوفر الصايغ (6-4) و(7-5)، وسامر فدعوس على سامي عز الدين بالتغيب، وميشال أبو جودة على جوي سعادة.



- القدامى 35 سنة وما فوق: فاز راجي خوري على جوزيف الخوري صفير (6-3) و(4-6) و(10-8).



- القدامى 45 سنة وما فوق: فاز وليد سمعان على زاريه هاباشيان (2-1) وانسحاب.

الإناث:

- 10 سنوات وما دون: فازت إيما عيد على أليسيا دلال (4-0) و(4-1)، وأدريانا حنا على أدريانا غانم (4-0) و(4-2).



- 14 سنة وما دون: فازت ماريا خاطر على نواه جاد بشور (6-1) و(6-4)، وصوفيا طبيب على نور خاطر (6-1) و(6-1)، وياسمينا البركة على بتول درويش (6-0) و(6-1).



- 18 سنة وما دون: فازت كارمن ماريا عازار على ساره طويل (6-0) و(6-0)، ومينا أطروني على تاليا ناصر (6-1) و(6-1)، ورينا الجسر على آيا ياسين بالتغيب.



- فردي السيدات: فازت فاتن قاسم على ميا تريزا شكيبان (6-0) و(7-5)، وماريان بربريان على تينا موسي (6-0) و(6-2).



وتنطلق مباريات الغد ابتداء من الساعة 9.30 صباحاً.