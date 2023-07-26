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رياضة

مبابي يرفض عرض الهلال "الضخم".. هل ينضم لريال مدريد؟

Lebanon 24
26-07-2023 | 16:55
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رفض مهاجم باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي، العرض الضخم المقدم من جانب نادي الهلال السعودي للحصول على خدماته خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن مبابي رفض مقابلة وفد الهلال السعودي، الذي وصل يوم الأربعاء إلى باريس من أجل مناقشة العرض المقدم للاعب من أجل انتقاله إلى صفوف الهلال في الميركاتو الصيف الحالي.
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وأكدت الصحيفة أن مبابي رفض مناقشة فكرة انتقاله للدوري السعودي، على الرغم من منح باريس سان جيرمان الضوء الأخضر للهلال للتفاوض مع نجمه.

ونوهت "ليكيب" إلى أن رفض مبابي التفاوض مع الفريق السعودي هو دليل آخر على وجود اتفاق مسبق للاعب مع ريال مدريد، من أجل الانتقال إليه عند نهاية عقده في 2024.

وقدم الهلال السعودي عرضا خرافيا من أجل التعاقد مع مبابي، حيث يتضمن حصول المهاجم الفرنسي على راتب ثابت قدره 200 مليون يورو، بالإضافة إلى حقوق الصورة التي قد تجعل راتبه يصل إلى 900 مليون يورو في موسم واحد فقط.
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