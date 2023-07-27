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رياضة

شاهد أجمل أهداف مونديال السيدات للإيرلندية مكابي (فيديو)

Lebanon 24
27-07-2023 | 00:46
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في الدقيقة الرابعة من مباراة المنتخبين الإيرلندي والكندي ضمن مباريات بطولة كأس العالم للسيدات 2023، والمقامة حاليا بأستراليا ونيوزيلندا، أحرزت اللاعبة الإيرلندية كاتي مكابي هدفا نادرا ولا أجمل.

وربما يكون الهدف الأجمل حتى الآن في مونديال السيدات، وفقا للإجماع على وسائل التواصل الاجتماعي.

وسجلت مكابي الهدف النادر من ركلة ركنية سددتها ببراعة بقدمها اليسرى حيث توجه مباشرة إلى الزاوية عن حارسة مرمى منتخب كندا، التي عجزت عن التصدي للكرة.
 
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ولم يشفع الهدف النادر والجميل لمنتخب سيدات إيرلندا، إذ خسرن اللقاء في نهاية المباراة.

تعادل المنتخب الكندي عبر النيران الصديقة؛ حيث سجلت الهدف ميغان كونولي، مدافعة المنتخب الأيرلندي، عن طريق الخطأ في مرمى فريقها بالدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجلت أدريانا ليون هدف الفوز 2 / 1 للمنتخب الكندي في الدقيقة 53.
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