Advertisement

رياضة

برشلونة يسقط أمام أرسنال بخماسية في أول اختبار ودي

Lebanon 24
27-07-2023 | 03:04
A-
A+
Doc-P-1091629-638260492192013810.jpg
Doc-P-1091629-638260492192013810.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سقط برشلونة أمام أرسنال ودياً (5-3) في المواجهة التي جمعتهما في الولايات المتحدة استعداداً للموسم الكروي الجديد.

وخاض النادي الكتالوني أول اختبار ودي في الجولة الصيفية، بعد إلغاء مباراته الأولى أمام يوفنتوس بسبب معاناة لاعبي برشلونة من فيروس معوي.
Advertisement

وتقدم برشلونة في النتيجة عن طريق المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة السابعة، قبل أن يأتي رد الغنرز بسرعة وسجل بوكايو ساكا هدف التعادل لأرسنال في الدقيقة 12.

ونجح البرازيلي رافينيا في تسجيل ثاني الأهداف للنادي الكتالوني في الدقيقة 34، لكن الصفقة الجديدة للنادي الإنجليزي كاي هافيرتز تمكن من تعديل المواجهة بهدف ثانٍ قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين.
وفي الشوط الثاني، نجح الفرنسي تروسارد في إعطاء التقدم لرجال المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا في الدقيقة 55.

وظل تقدم أرسنال في المباراة، قبل أن يعود تروسارد بنفسه لتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 78.

وقبل نهاية المباراة بدقيقتين، نجح البديل فيران توريس في تقليص الفارق بهدف ثالث لصالح برشلونة، قبل أن يُسجل فابيو فييران هدف أرسنال الخامس في الدقيقة 89.

وسيواجه برشلونة غريمه ريال مدريد في المباراة الودية المقبلة، بينما سيلعب أرسنال أمام موناكو.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:34 | 2023-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:52 | 2023-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:02 | 2023-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:05 | 2023-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:17 | 2023-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
02:50 | 2023-07-27
00:46 | 2023-07-27
23:00 | 2023-07-26
16:55 | 2023-07-26
15:00 | 2023-07-26
11:36 | 2023-07-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website