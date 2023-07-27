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رياضة
برشلونة يسقط أمام أرسنال بخماسية في أول اختبار ودي
Lebanon 24
27-07-2023
|
03:04
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سقط برشلونة أمام أرسنال ودياً (5-3) في المواجهة التي جمعتهما في الولايات المتحدة استعداداً للموسم الكروي الجديد.
وخاض النادي الكتالوني أول اختبار ودي في الجولة الصيفية، بعد إلغاء مباراته الأولى أمام يوفنتوس بسبب معاناة لاعبي برشلونة من فيروس معوي.
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وتقدم برشلونة في النتيجة عن طريق المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة السابعة، قبل أن يأتي رد الغنرز بسرعة وسجل بوكايو ساكا هدف التعادل لأرسنال في الدقيقة 12.
ونجح البرازيلي رافينيا في تسجيل ثاني الأهداف للنادي الكتالوني في الدقيقة 34، لكن الصفقة الجديدة للنادي الإنجليزي كاي هافيرتز تمكن من تعديل المواجهة بهدف ثانٍ قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين.
وفي الشوط الثاني، نجح الفرنسي تروسارد في إعطاء التقدم لرجال المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا في الدقيقة 55.
وظل تقدم أرسنال في المباراة، قبل أن يعود تروسارد بنفسه لتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 78.
وقبل نهاية المباراة بدقيقتين، نجح البديل فيران توريس في تقليص الفارق بهدف ثالث لصالح برشلونة، قبل أن يُسجل فابيو فييران هدف أرسنال الخامس في الدقيقة 89.
وسيواجه برشلونة غريمه ريال مدريد في المباراة الودية المقبلة، بينما سيلعب أرسنال أمام موناكو.
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