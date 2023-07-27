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رياضة

قرعة تصفيات آسيا المونديالية.. في أي مجموعة حلّ منتخب لبنان؟

Lebanon 24
27-07-2023 | 06:23
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سحبت قبل ظهر اليوم في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، قرعة الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وكأس آسيا 2027 في السعودية.
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وأوقعت القرعة منتخب لبنان في المجموعة التاسعة التي ضمته وأوستراليا وفلسطين، والفائز من تصفيات الدور الاول بين المالديف وبنغلادش.

وهنا المجموعات بحسب القرعة:

- المجموعة الأولى: قطر، الهند، الكويت، الفائز من الدور الأول بين أفغانستان ومنغوليا.

- المجموعة الثانية: اليابان، سوريا، كوريا الشمالية، الفائز من الدور الأول بين ميانمار وماكاو.

- المجموعة الثالثة: كوريا الجنوبية، الصين، تايلاند، الفائز من الدور الأول بين سنغافورة وغوام.

- المجموعة الرابعة: عمان، قرغيزستان، ماليزيا، الفائز من الدور الأول بين الصين تايبيه و تيمور الشرقية.

- المجموعة الخامسة: إيران، أوزبكستان، تركمانستان، الفائز من الدور الأول بين هونغ كونغ وبوتان.

- المجموعة السادسة: العراق، فيتنام، الفيليبين، الفائز من الدور الأول بين إندونيسيا وبروناي.

- المجموعة السابعة: السعودية، الأردن، طاجيكستان، الفائز من الدور الأول بين كمبوديا وباكستان.

- المجموعة الثامنة: الإمارات، البحرين، الفائز من الدور الأول بين اليمن وسري لانكا، الفائز من الدور الأول بين نيبال ولاوس.

- المجموعة التاسعة: أوستراليا، فلسطين، لبنان، الفائز من الدور الأول بين المالديف وبنغلادش.
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