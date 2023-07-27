Advertisement

رياضة

مشهد غريب.. لاعبة تخلع قميصها وسط الملعب! (فيديو)

Lebanon 24
27-07-2023 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1091838-638260872975115652.jpg
Doc-P-1091838-638260872975115652.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
خطفت اللاعبة النيجيرية، أسيسات أوشوالا، الأضواء في مباراة منتخب بلادها ضد أستراليا (3-2)، يوم الخميس، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لمونديال السيدات.

وسجلت أوشوالا، المحترفة في صفوف نادي برشلونة الإسباني، الهدف الثالث لمنتخب بلادها في الدقيقة 72، لتمنحه فوزا هاما وثلاث نقاط ثمينة.
 
وبهذا الهدف، أصبحت أوشوالا أول لاعبة إفريقية تسجل في ثلاث بطولات لكأس العالم، واحتفلت بطريقة خاصه بهذا الهدف وبإنجازها، حيث خلعت قميصها وركضت إلى جنب الملعب في مشهد نادر وغريب في مباريات كرة القدم النسائية.
 
وعلى عكس مباريات السيدات، فظاهرة خلع القميص للاحتفال بالأهداف، منتشرة بشكل كبير بين لاعبي كرة القدم الرجال، ولكنهم يعاقبون بالحصول على الإنذار وهي نفس العقوبة التي تفرض على السيدات. (روسيا اليوم) 
 
Advertisement
 

رياضة

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:57 | 2023-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:48 | 2023-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:28 | 2023-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:48 | 2023-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:01 | 2023-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:00 | 2023-07-27
10:39 | 2023-07-27
06:23 | 2023-07-27
03:04 | 2023-07-27
02:50 | 2023-07-27
00:46 | 2023-07-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website