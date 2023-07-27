Advertisement

رياضة

أحد عناصر الجيل الذهبي لمنتخب إسبانيا يعلن اعتزاله.. "هذا يوم حزين"

Lebanon 24
27-07-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1091840-638260872234119760.jpg
Doc-P-1091840-638260872234119760.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن دافيد سيلفا، الفائز بكأس العالم وكأس أوروبا مع منتخب إسبانيا، يوم الخميس، اعتزاله كرة القدم نهائيا بعمر السابعة والثلاثين.

وكان سيلفا تعرض لإصابة في الرباط الصليبي قبل أيام قليلة خلال مشاركته مع فريقه ريال سوسييداد.

وقال سيلفا في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي "هذا يوم حزين بالنسبة لي. اليوم حان الوقت لأقول وداعا للعبة التي نذرت نفسي لها طوال حياتي".
 
وأضاف "حان الوقت لكي أقول وداعا لزملائي الذين يعتبرون بمثابة عائلتي. سأفتقدكم كثيرا".

وختم "شكرا جزيلا.. كرة القدم" مرفقا رسالته بشريط فيديو يلخص فيه مسيرته، أهدافه، مراوغاته وكؤوسه".

وكان سيلفا أحد عناصر الجيل الذهبي لمنتخب إسبانيا الذي توج بثلاثية في البطولات الكبرى بإحرازه كأس أوروبا عامي 2008 و2012 وبينهما مونديال جنوب إفريقيا عام 2010. (روسيا اليوم) 
 
Advertisement
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:57 | 2023-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:48 | 2023-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:28 | 2023-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:48 | 2023-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:01 | 2023-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:00 | 2023-07-27
10:39 | 2023-07-27
06:23 | 2023-07-27
03:04 | 2023-07-27
02:50 | 2023-07-27
00:46 | 2023-07-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website