أحد عناصر الجيل الذهبي لمنتخب إسبانيا يعلن اعتزاله.. "هذا يوم حزين"

أعلن دافيد سيلفا، الفائز بكأس العالم وكأس أوروبا مع منتخب إسبانيا، يوم الخميس، اعتزاله كرة القدم نهائيا بعمر السابعة والثلاثين.



وكان سيلفا تعرض لإصابة في الرباط الصليبي قبل أيام قليلة خلال مشاركته مع فريقه ريال سوسييداد.



وقال سيلفا في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي "هذا يوم حزين بالنسبة لي. اليوم حان الوقت لأقول وداعا للعبة التي نذرت نفسي لها طوال حياتي".

وأضاف "حان الوقت لكي أقول وداعا لزملائي الذين يعتبرون بمثابة عائلتي. سأفتقدكم كثيرا".



وختم "شكرا جزيلا.. كرة القدم" مرفقا رسالته بشريط فيديو يلخص فيه مسيرته، أهدافه، مراوغاته وكؤوسه".



وكان سيلفا أحد عناصر الجيل الذهبي لمنتخب إسبانيا الذي توج بثلاثية في البطولات الكبرى بإحرازه كأس أوروبا عامي 2008 و2012 وبينهما مونديال جنوب إفريقيا عام 2010. (روسيا اليوم)