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رياضة

نجم ألمانيا يتهم صلاح: حرمني من الانتقال إلى ليفربول

Lebanon 24
27-07-2023 | 23:00
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أشار جوليان براندت لاعب بوروسيا دورتموند والمنتخب الألماني بأصابع الاتهام تجاه النجم المصري محمد صلاح قائلاً إن الأخير حرمه من فرصة الانضمام إلى ليفربول الإنجليزي قبل 6 أعوام.

وقال براندت في تصريحات لمجلة "كيكر" الألمانية الشهيرة ونشرت يوم الخميس: "طلبني يورغن كلوب للانضمام إلى بوروسيا دورتموند في عام 2013 لكني رفضت ذلك، شعرت بأن الوقت لم يحن بعد".
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وأردف: "جاء كلوب لطلبي مرة أخرى في عام 2017 لكن هذه المرة لأكون معه في ليفربول، وكان النادي الإنجليزي يراقب المصري محمد صلاح ولم أكن أرغب بالمخاطرة كونه الموسم الأخير قبل كأس العالم، إذ كنت خائفاً من فقدان فرصة المشاركة في المونديال".
 
وواصل: "الوقت حينها لم يكن مناسباً، فكرت باهتمام ليفربول في صلاح ورفضت العرض، الحقيقة أنني أشعر بخيبة الأمل لأنني رفضت كلوب مرتين ولم أحصل على فرصة العمل تحت إمرته". (العربية) 
 
اللاعب: جوليان براندت
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