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رياضة

الأرجنتينيون يهاجمون لاعبتهم: تكرهين ميسي.. والدليل "فيسبوك"

Lebanon 24
28-07-2023 | 00:22
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عادت جماهير الأرجنتين إلى مهاجمة لاعبة المنتخب الوطني باميلا رودريغيز بعدما قالت يوم الأربعاء إن وضعها وشم كريستيانو رونالدو غريم ليونيل ميسي لا يعني أنها تكره الأخير، إذ قامت بتداول منشورات سابقة للمهاجمة التي تشارك في كأس العالم للسيدات حالياً وهي تشتم قائد المنتخب الأرجنتيني والفائز بكأس العالم الأخيرة.
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ولفتت ياميلا الأنظار بعدما ظهر وشم كريستيانو رونالدو على ساقها، وبعدما تعرضت للانتقادات كتبت عبر وسائل التواصل الاجتماعي: رجاء، كفى، أنا لست بخير. متى قلت إني ضد ميسي، هو قائدنا العظيم في المنتخب الوطني، ولكن فكرة أني أقول إن ملهمي ومثالي الأعلى هو رونالدو لا تعني أني أكره ميسي. كفى، هذا متعب ومؤذٍ.
لكن جماهير الأرجنتين توجهت إلى صفحتها الشخصية في "فيسبوك" واستعادت منشورات سابقة كتبتها رودريغيز وهي تهاجم ليونيل ميسي في عامي 2016 و2017.

وكتبت ياميلا في واحدة من المنشورات: ميسي، أكرهك وأكره والدتك وسأفعل ذلك دائماً، عد إلى إسبانيا.

وفي منشور آخر كتبت: إنه (ميسي) وغد، يريد أن يمنح برشلونة كل شيء ولا يفعل ذلك مع المنتخب، إنه ليس أرجنتينياً.

وفي منشور ثالث وضعت صورة مارادونا وكتبت: إنه "مارادونا" أفضل رقم 10 عبر العصور، وأنت يا ميسي لا تصل إلى نعليه.

وحتى الآن تتذيل الارجنتين المجموعة في المجموعة السابعة في كأس العالم للسيدات بعد الخسارة في أول مباراة أمام إيطاليا بينما تأمل التعافي أمام جنوب إفريقيا في المباراة الثانية.
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