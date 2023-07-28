كأس العرب للأندية البطلة.. بنزيما يقود الاتحاد السعودي ويقلب الطاولة على الترجي

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أفلت الاتحاد السعودي بقيادة نجمه كريم بنزيما من فخ الترجي التونسي وتخطاه 2-1، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في كأس العرب للأندية المقامة في السعودية.وعلى ملعب الملك فهد في الطائف، أشرك المدرب البرتغالي نونو إشبريتو سانتو، النجوم التي ضمها "العميد" هذا الصيف، في مقدمتهم الفرنسي كريم بنزيما، حامل جائزة الكرة الذهبية في الموسم الماضي، والآتي من ريال مدريد الإسباني، البرتغالي جوتا، فيما أبقى الفرنسي الآخر نغولو كانتي القادم من تشيلسي الإنجليزي احتياطيا قبل أن يدخل في الشوط الثاني.وبدأ الفريق التونسي المتجدد بعد عودة مدربه معين الشعباني والتعاقدات الجديدة متحفظا دفاعيا، قبل أن ينشط هجوميا على نحو تدريجي، ثم تمكن من انتزاع التقدم عندما توغل النيجيري أنايو إيوالا من الجهة اليمنى وعكس كرة عرضية أبعدها المدافع السعودي عمر هوساوي بطريقة خاطئة لتتهيأ أمام المتابع أسامة بوقرة فسددها صاروخية في سقف المرمى في الدقيقة 27.